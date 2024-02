Apéro-concert du Château Caillou Barsac, vendredi 7 juin 2024.

Apéro-concert du Château Caillou Barsac Gironde

Revenez cet été dans la cour du Château Caillou pour profiter de ses apéros-concerts ! Vous aurez de quoi déguster de bon vins, bières et coktails maison et grignoter des tapas, et des foodtrucks. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Caillou

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@chateaucaillou.com

L’événement Apéro-concert du Château Caillou Barsac a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Cadillac-Podensac