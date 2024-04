Apéro chantant Médiathèque André-Malraux Lisieux, vendredi 8 novembre 2024.

Apéro chantant Venez pousser la chansonnette avec Marion Motte Vendredi 8 novembre, 17h15 Médiathèque André-Malraux Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-08T17:15:00+01:00 – 2024-11-08T19:30:00+01:00

Fin : 2024-11-08T17:15:00+01:00 – 2024-11-08T19:30:00+01:00

En solo, en famille, entre copains, avec ou sans instrument, venez pousser la chansonnette avec la multi-instrumentiste Marion Motte ! Chanson française ou refrains internationaux, chansons à danser ou chansons à boire, ce moment se veut convivial et intergénérationnel ! Avec la participation des membres de l’atelier d’écriture de la médiathèque et des bibliothécaires-chanteurs ! Ambiance assurée et apéro offert.

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit

