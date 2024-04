Apéro avec VUE Sur les traces de St Vivant Vosne-Romanée, vendredi 14 juin 2024.

A l’occasion du mois des Climats, les apéros avec VUE reviennent le temps de 4 soirées inédites. La promesse un apéritif dinatoire dans un lieu privatisé habituellement fermé au public !

Hors des sentiers battus, découvrez des lieux et points de vue inédits du site UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne domaine viticole de renom, site avec vue imprenable sur le vignoble ou lieu historique emblématique.

Le vendredi 16 juin, rendez-vous à Gevrey-Chambertin, au Cellier des Dîmes du Domaine Claude Dugat pour découvrir ce lieu chargé d’histoire.

A votre arrivée, vous pourrez découvrir ce qui fait la spécificité des sites Patrimoine mondial, et particulièrement celui des Climats du vignoble de Bourgogne. Une introduction qui s’accompagnera d’une dégustation commentée de vins, d’une courte visite guidée du lieu et d’une lecture de paysage sur le vignoble. Profitez ensuite de la vue, bercé par la magie du lieu, l’ambiance du moment… et dégustez votre panier pique-nique composé de produits 100% Côte d’Or.

Autres dates/lieux

– 02/06 Maison Jacques Copeaux, Pernand-Vergelesses

– 23/06 Château de Philippe le Hardi, Santenay

– 07/07 Domaine Clos du Moulin aux Moines

Capacité 50

Inscription obligatoire EUR.

Début : 2024-06-14 19:00:00

fin : 2024-06-14 22:00:00

Vosne-Romanée 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evenement@climats-bourgogne.com

