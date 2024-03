ANJOU’R & NUIT Brissac Loire Aubance, samedi 5 octobre 2024.

Anjou’R & Nuit revient pour une seconde édition les 5 et 6 octobre 2024 !

Au programme

Samedi 5 octobre

Deux trails festifs et illuminés au départ du Château de Brissac (11 et 22km) en semi-nocturne

Une randonnée pédestre gourmande et festive au départ du Château de Brissac (11km)

Dimanche 6 octobre :

Randonnée pédestre et gourmande

Sur ces deux jours d’événement, une quinzaine d’animations seront proposées autour des thématiques des 5 sens, du sport, de la nature et de la culture !

Restez connectés, le programme complet arrive très bientôt ! .

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-06

8 Place de la République

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

