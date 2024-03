Animer ses projets de transition : 62750 Loos-en-Gohelle Lens, jeudi 4 avril 2024.

Animer ses projets de transition : à la découverte des kits du Cerdd Jeudi 4 avril, 09h00 62750 Loos-en-Gohelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

Le Cerdd a conçu trois outils pour vous accompagner dans l’animation de vos projets de transition. Ils permettent d’embarquer efficacement une équipe projet et des partenaires en apportant une vision transversale et systémique. Venez les découvrir et apprendre à les utiliser : le Cerdd renouvelle une journée d’immersion en 2024 !

Rendez-vous le jeudi 4 avril :

Site du 11/19, rue de Bourgogne, 62750 Loos-en-Gohelle

62750 Loos-en-Gohelle 11/19, rue de Bourgogne, 62750 Loos-en-Gohelle Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France