Animations pêche et découverte de l’environnement: Soirée pêche des carnassiers aux leurres du bord Châteauneuf-du-Faou, jeudi 25 juillet 2024.

Animations pêche et découverte de l’environnement: Soirée pêche des carnassiers aux leurres du bord Châteauneuf-du-Faou Finistère

La Fédération départementale de pêche du Finistère propose toute l’année un programme d’animations dédié à la pêche et aux milieux aquatiques. Il est ouvert à tous, que vous soyez mineur, majeur, résidant dans le Finistère, en vacances, de passage, centres de loisirs, pôle jeunesse, vous serez accueilli et les animateurs auront à cœur de vous faire découvrir le monde de la pêche et des milieux aquatiques !

Soirée pêche des carnassiers aux leurres du bord:

Pêche au micro-leurres, drop-shot, linéaire, à gratter, stratégie de pêche en fonction de la saison… Toutes les approches pour aborder sereinement la pêche des carnassiers aux leurres sur l’Aulne canalisée. Animation en « coup du soir » , période la plus propice en Juillet et Août ! Le matériel est fourni. A partir de 8 ans.

Les cartes de pêche seront offertes sous la forme d’un PASS pêche journalier pour les animations » Mon Premier Poisson » uniquement. Pour les animations float-tube, pêche du bord et feeder la carte de pêche obligatoire devra être acquise par les stagiaires en amont de l’animation. Vous pouvez la prendre en ligne sur cartedepeche.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 18:30:00

fin : 2024-07-25 21:30:00

La maison de la pêche

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

L’événement Animations pêche et découverte de l’environnement: Soirée pêche des carnassiers aux leurres du bord Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2024-02-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou