Animations médiévales autour de la frappe monétaire et de l’héraldique

Tout public, à partir de 12 ans

Compagnie Les furets d’or

Frappe de la monnaie :

La monnaie est un élément important en tout temps depuis son apparition. Chacune nous raconte son histoire. Les monnaies seront présentées au public, et les pièces y seront frappés

Atelier Héraldique :

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/musee-des-monnaies-et-medailles-joseph-puig

