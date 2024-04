Exposition temporaire : « Du Castrum au Château : le Moyen-Age » Musée des monnaies et médailes Joseph Puig Perpignan, samedi 18 mai 2024.

Exposition temporaire : « Du Castrum au Château : le Moyen-Age » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h00

En lien avec son parcours permanent présentant les monnaies ayant circulé en Catalogne, Roussillon et à Perpignan, le musée Puig propose un parallèle avec le monnayage médiéval français. Ainsi, seront mis en lumière les bouleversements politiques et monétaires de cette longue période, tels que l’apparition des deniers, des Florins et autres belles monnaies d’argent d’or.

Musée des monnaies et médailes Joseph Puig 42, Avenue de Grande Bretagne 66000 Perpignan

