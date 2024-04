Animations Fête de Pâques par Les Vitrines de Pertuis rue colbert Pertuis, samedi 4 mai 2024.

Animations Fête de Pâques par Les Vitrines de Pertuis rue colbert Pertuis Vaucluse

Les Vitrines de Pertuis fêtent Pâques

Les Vitrines de Pertuis vous invitent à célébrer Pâques en famille dans une ambiance festive et gourmande. Ne manquez pas cette journée spéciale remplie d’activités amusantes pour petits et grands !

Chasse aux œufs Rejoignez-nous pour une excitante chasse aux œufs chez vos commerçants ! Trouvez les œufs cachés et remportez de délicieuses surprises.

Food trucks Régalez vos papilles avec une variété de délices proposés par nos food trucks présents toute la journée. Des saveurs pour tous les goûts !

Orchestre Profitez d’une ambiance musicale festive grâce à notre orchestre qui jouera de 15h à 17h. Dansez et chantez au rythme des mélodies entraînantes !

Animation Poney Les enfants pourront profiter d’une balade à poney l’après-midi. Une expérience inoubliable pour les petits amoureux des animaux.

Trampoline Laissez vos enfants s’amuser et se défouler sur nos trampolines installés pour l’occasion. Des sauts et des rires garantis !

Marché gourmand Découvrez un marché gourmand avec une sélection de produits locaux et de saison. Faites le plein de saveurs et de produits artisanaux.

Coquillages Venez goûter les délicieuses spécialités de la mer. Des fruits de mer frais et savoureux qui raviront vos papilles.

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle à Pertuis pour célébrer Pâques dans la joie et la convivialité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

rue colbert CENTRE VILLE

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur vitrinesdepertuis84120@gmail.com

