Animation participative : Navigation poétique et musicale Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims

Animation participative : Navigation poétique et musicale Dans le cadre de la saison « Sport, corps et bien être : les musées prennent soin de vous ! » Samedi 18 mai, 20h45, 22h00 Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Entrée libre. Nombre de places limité. Gratuit. Durée 30 min environ. Dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la saison « Sport, corps et bien être : les musées prennent soin de vous ! »

Dans le contexte de l’année olympique rejoignez les ambiances de cette 20ème édition de la Nuit européenne des musées. Sport, divertissements, détente de l’esprit, bien-être physique, pratiques corporelles… nous vous proposons une remise en forme olympique adaptée à vos envies. Coureur de fond ou sprinter, tonique ou en douceur, ajustez la soirée à votre rythme.

Autour d’une armature musicale polymorphe s’adaptant à chaque espace, venez assister et participer au dialogue entre le corps et les mots, entre le mouvement et la voix. Une partition subtile écrite en trois dimensions, musique, poésie et danse. Une musique reliée aux divers espaces et aux voyages. Véritable navigation musicale et textuelle autour du monde, une danse qui s’improvise avec vous.

Par l’association Bronca, avec Brice Verdure musicien, Lucie Joy chanteuse et poétesse, Deinos MC rappeur, Maeva Abdelhafid danseuse

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 35 61 95 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/ Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

