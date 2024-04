Animation nature, Petits Robinsons en forêt Nalliers, samedi 1 juin 2024.

La forêt… immense et passionnant terrain de jeu pour les curieux de nature ! Trappeurs en herbe, parcourez les sentiers forestiers à la recherche de bâtons de bois qui deviendront, avec un peu d’ingéniosité, un petit couteau et un bon coup de main, des arcs et flèches redoutables !

Département de la Vendée avec la Cicadelle

Tout public à partir de 6 ans

Réservation indispensable sur www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02 51 97 69 80 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:30:00

fin : 2024-06-01 16:30:00

Bois des Tours

Nalliers 85320 Vendée Pays de la Loire

