Animation jeune public : enquête au musée Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte, samedi 18 mai 2024.

Animation jeune public : enquête au musée Louise Read vient de terminer la préparation d'une grande exposition parisienne sur Barbey d'Aurevilly. Elle est venue à St-Sauveur-le-Vicomte, dans la maison natale de l'auteur, superviser la prépar… Samedi 18 mai, 19h00, 21h00 Musée Barbey d'Aurevilly Durée 1h30, nombre de places limité.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Louise Read vient de terminer la préparation d’une grande exposition parisienne sur Barbey d’Aurevilly. Elle est venue à St-Sauveur-le-Vicomte, dans la maison natale de l’auteur, superviser la préparation des malles qui doivent partir pour Paris dans la nuit. L’ambiance est à la fête. impatiente, elle ne résiste pas à dévoiler aux visiteurs présents l’objet clé de l’exposition, jamais montré jusqu’à maintenant : le cachet d’onyx. En ouvrant le coffret, l’objet a disparu…A la place, un roman du même nom. Les visiteurs ont 45 mn pour retrouver l’objet.

Musée Barbey d’Aurevilly 64 rue Bottin Desylles, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie 02 33 41 65 18 Le musée, aménagé dans la demeure familiale de l’écrivain, abrite de nombreux portraits et caricatures, un grand nombre de lettres autographes, manuscrits et éditions illustrées de ses œuvres littéraires, ainsi que ses effets personnels et vêtements de dandy flamboyant.

