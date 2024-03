ANIMALIA LA COUTELLERIE ET LE MONDE ANIMAL Nogent, mardi 2 avril 2024.

ANIMALIA LA COUTELLERIE ET LE MONDE ANIMAL Nogent Haute-Marne

Tout public

La nouvelle exposition temporaire ANIMALIA interroge les rapports multiples et complexes entre l’homme et l’animal via le prisme des collections du Musée de la Coutellerie.

À travers l’animal: objet et sujet en coutellerie, elle se veut le reflet de la richesse du savoir-faire coutelier du bassin nogentais sous toutes ses formes: coutellerie fermante, chirurgie, coutellerie de table, usages vétérinaires, couteaux de métier… elle présente des créations s’inscrivant du XVIII au XXI siècle.

Vous pourrez découvrir des pièces:

RARES: la roue à chien et le manège à mulet

EXCEPTIONNELLES: de nombreuses paires de ciseaux à broder, finement ouvragées

INSOLITES: les couteaux en rostre de bélemnite, ou en dent d’ours de cavernes

CONTEMPORAINES: avec entre-autres les ciseaux-chat d’un Meilleur Ouvrier de France, des couteaux crées par des artisans du bassin nogentais et des prothèses pour chiens et chats…

Salle Audiovisuelle

Livret Jeux / Boutique / Librairie 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-11-03

17, Place Charles de Gaulle

Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est reservation-musee@villedenogent52.com

L’événement ANIMALIA LA COUTELLERIE ET LE MONDE ANIMAL Nogent a été mis à jour le 2024-03-26 par Antenne du Pays de Langres