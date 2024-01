Terre crue (brique, pisé…) Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 18 mai 2024.

Terre crue (brique, pisé…) Enduit d’intérieur et décoratif en terre crue Samedi 18 mai, 09h00 Angers, France Pays de la Loire Vous pourrez venir avec vos bottes. Prenez un pique-nique pour le midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T11:00:00+02:00

Le travail du matériau terre permet de promouvoir l’idée de la construction en terre crue ainsi que les circonstances qui conduisent à la mettre en œuvre ; paradoxalement (car les trois quarts de l’humanité vie dans des constructions en terre…), il propose à nous autres occidentaux une nouvelle aventure, à contre courant de bon nombre d’idées reçues et d’habitudes nuisibles pour l’identité humaine et notre aptitude au vivre ensemble. La Terre Crue permet des constructions sans énergies fossiles, avec des matières premières locales et naturelle. Elle a de grande qualité pour accumuler la chaleur. Ce stage, à vocation d’initiation, s’effectuera essentiellement en extérieur sur un site qui vous permettra de voir un certain nombre de réalisations et de travailler, notamment pour les enduits, sur des supports de différentes natures. Vous apprendrez les premiers gestes pour utiliser ce matériau universel naturel et vous entraînerez dans des conditions réalistes (murs). Des stages de perfec

Angers, France Pays de la Loire Angers, France Pays de la Loire Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0782068660 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}]