André Steiner. Le corps entre désir et dépassement Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, samedi 18 mai 2024.

André Steiner. Le corps entre désir et dépassement Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le mahJ consacre une exposition consacrée au photographe hongrois André Steiner, pionnier de la « Nouvelle Vision », qui exprima son talent en fixant des corp… Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Entrée libre, sans réservation

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le mahJ consacre une exposition consacrée au photographe hongrois André Steiner, pionnier de la « Nouvelle Vision », qui exprima son talent en fixant des corps athlétiques et en mouvement dans le Paris des années 1930.

Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme est installé dans l'un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année. M11 Rambuteau

© André Steiner, Arabesque aérienne, vers 1935

Martine Husson © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian