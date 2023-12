Théâtre – En face de l’immeuble d’en face Ancre des Mots Erquy, 13 avril 2024, Erquy.

Erquy Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

En remplacement de « Piège pour un homme seul ».

Comédie policière de Jacques Chambon.

La rencontre improbable et follement drôle entre Sammy, un comédien pas vraiment bankable, et Daniel, un flic pas franchement commode.

Daniel doit surveiller l’immeuble d’en face et compte sur la coopération de Sammy, malgré le peu d’aptitudes dont il fait preuve. La nuit va être longue, mouvementée, mais surtout hilarante.

Un conseil : n’habitez jamais en face de l’immeuble d’en face !

Ancre des Mots Square de L’Hôtel de ville

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne



