Ana Carla Maza en concert La Source Le Bouscat, jeudi 30 mai 2024.

Ana Carla Maza en concert « Caribe » titre de son dernier album, se promène à travers le Montuno cubain, Tango, Huayno, la Bossa Nova brésilienne et la Samba avec une touche sensuelle de paroles en français et en espagnol..! Jeudi 30 mai, 19h00 La Source www.culture-bouscat.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T19:00:00+02:00 – 2024-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T19:00:00+02:00 – 2024-05-30T22:00:00+02:00

Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza,chanteuse et violoncelliste virtuose, peint de son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale, les accents samba du Brésil, les tragédies du tango argentin…

« Caribe » est le rafraichissement projet d’Ana Carla Maza. Cela commence par Guanabacoa, le quartier de la « tierra de Aguas » à l’est de la Havane, qui abrite le premier Cabildo africain de Cuba, et le lieu où elle a été élevée et initiée au violoncelle, au piano et aux rythmes latins.

> Avant-scène à partir de 19h

La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 22 27 62 http://www.lasource-bouscat.fr/

Concert violoncelle

Dominique Souse