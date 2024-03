Amrat Hussain Brothers Trio Chambray-lès-Tours, samedi 6 avril 2024.

Amrat Hussain Brothers Trio Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Samedi

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours vous convie à un concert de Amrat Hussain Brothers.

Cet ensemble est héritier d’un savoir musical perpétué depuis sept générations par une prestigieuse famille de musiciens indiens. Composé de trois frères originaires de Jaipur, au Rajasthan, qui ont reçu l’enseignement exigeant de leur père et de leurs grands-pères, le trio est porteur d’un véritable héritage musical.

Il présente le répertoire classique et soufi du nord de l’Inde.

L’ensemble se compose d’Amrat Hussain et Teepu Khan aux tablas et chant, et de Sanjay Khan à l’harmonium, aux kartaals (sorte de castagnettes indiennes) et au chant.

Leur musique, empreinte de virtuosité, de subtilité et d’élégance entraîne le public dans un univers fascinant. La grande maîtrise de leur art et leur compli EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 19:30:00

2 Place de Voru

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

