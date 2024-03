Amine Radi L’Expert Humoriste ! Le Colisée Roubaix, samedi 12 octobre 2024.

Né à Casablanca et brillamment diplômé à Paris, Amine a troqué les chiffres de l’expertise comptable pour les rires et les applaudissements, s’imposant comme une étoile montante de l’humour avec plus de six millions de followers et un milliard de vues sur les réseaux sociaux.

Rejoignez-nous pour le voyage hilarant d’Amine Radi, de ses débuts flamboyants avec le Jamel Comedy Club à son ascension spectaculaire sur la scène internationale. La signature scénique de son premier spectacle, Va dormir va, a posé les fondations d’une carrière jalonnée de performances passionnées et d’engagements profonds, un mélange explosif d’originalité, de fraîcheur et d’authenticité. Son humour autobiographique ne l’empêche pas de disserter sur l’actualité : tout ce qui se passe autour de lui sert de sujet à rire. Le charismatique comique franco-marocain aime la scène et veille à garder de la place pour l’interaction avec son public : si son spectacle est écrit – et bien écrit – l’improvisation fait mouche, pour le meilleur et pour le rire, donnant à ses spectateurs l’impression de faire partie du spectacle !

L’Expert humoriste n’est pas seulement un spectacle, c’est une célébration de la vie, de l’humour et de la capacité inégalée d’Amine à toucher les cœurs. Avec plus de 200 représentations jouées dans plus de dix pays et devant plus de 150 000 spectateurs, Amine Radi prouve que l’humour n’a pas de frontières, en tournant à guichet fermé dans le monde entier.

En 2024, ne manquez pas l’occasion exceptionnelle de vivre cette expérience en direct. Amine Radi sera en tournée dans toute la France, avec un passage au Colisée qui promet déjà de marquer les esprits et de faire salle comble.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

