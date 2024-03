Amina Mezaache & Maracuja présentent « Vortex » Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 16 mai 2024.

Amina Mezaache & Maracuja présentent « Vortex » Amina Mezaache & Maracuja révèleront « Vortex » leur troisième album lors de sa sortie le 26/04 chez Veston Léger / Inouïe Distribution. Cet opus sera présenté le jeudi 16/05 au Studio de l’Ermitage. Jeudi 16 mai, 20h00 Studio de l’Ermitage PLEIN : 18 PREVENTE : 15

Leur premier single « 6 Bémols » est disponible depuis le 9 février 2024 sur toutes les plateformes.

Amina Mezaache & Maracuja est composé de :

– Amina Mezaache : flûtes et compositions

– Yoan Fernandez : guitares

– Fabien Debellefontaine : sousaphone et flûte

– Jonathan Edo : percussions

Les artistes invités sur l’album sont :

– Simon Deslandes : trompette et bugle (titres 1 et 7)

– Florent Sepchat : accordéon (titres 1 et 9)

– Edgar Sekloka : rap (titre 6)

Vortex : tourbillon de création et d’interactions

Vortex se veut le reflet de notre époque, pleine de turbulences et d’éléments en fusion, d’énergies qui circulent, s’entrechoquent et se contaminent.

Après plus de 10 ans d’expérimentations et d’aventures, ce 3e album apporte un vent nouveau dans l’histoire de Maracuja.

Grande voyageuse et passionnée de rencontres musicales, Amina Mezaache, que l’on a récemment entendue aux côtés de Julien Coriatt, Sonny Troupé, ou encore Chano Domingues, Hamilton de Holanda et Itiberê Zwarg Orquestra Familia, nous livre un carnet de voyage singulier, nourri d’hybridations entre ses racines africaines, son amour pour les rythmiques brésiliennes et son attachement au jazz toujours en mouvement.

Vortex est traversé par un foisonnement d’ambiances et de couleurs, qui évoquent tour à tour la danse, le nomadisme, les voyages intérieurs, les paysages psychédéliques, les atmosphères brumeuses et impressionnistes..

Dans ce 3e album, Maracuja étoffe sa palette sonore en lui ajoutant le son profond de la flûte peule, les timbres de la trompette et du bugle de Simon Deslandes et l’accordéon de Florent Sepchat, qui s’entrelacent joyeusement dès le début de l’album.

Très attachée aux mots et à leurs résonances, Amina a choisi d’inviter le rappeur et poète Edgar Sekloka, qui livre un texte puissant et évocateur sur le titre Sirocco.

Enfin, le disque s’achève sur un hommage délirant au génie brésilien Hermeto Pascoal, créateur insatiable et grand inspirateur du groupe.

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'ermitage 75020 Paris

Amina Mezaache Maracuja

