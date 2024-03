AMEL GALY ET SARA VICENTE TWO WOMEN SHOW Montpellier, mardi 21 mai 2024.

AMEL GALY ET SARA VICENTE TWO WOMEN SHOW Montpellier Hérault

Ne manquez pas les spectacle « Amel Galy et Sara Vicente Two women show » au Théâtre le Point Comédie !

►Amel à travers ce spectacle vous invite à parcourir le livre de sa vie.

Elle tourne avec vous quelques pages de son carnet intime cet ancêtre de Facebook. Elle vous raconte avec humour ses déboires amoureux, ses illusions perdues, sa vie rêvée, sa relation avec ses amies, sa mère et son mari…

Amel réussit à accéder aux objectifs qu’elle s’était fixés, mais pas tout à fait comme elle le pensait. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 21:00:00

fin : 2024-05-21 22:15:00

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lepointcomedie.fr

