Amaury Vassili au théâtre antique Jardin d'été Arles, samedi 29 juin 2024.

Amaury Vassili au théâtre antique Jardin d’été Arles Bouches-du-Rhône

Amaury VASSILI, longtemps reconnu comme le plus jeune ténor du monde , démontre au fil de ses albums qu’il n’est pas seulement un artiste lyrique impressionnant,

Amaury Vassili est aussi un véritable chanteur de variété aux capacités vocales exceptionnelles. Pour cette nouvelle tournée, Amaury VASSILI sera accompagné de 6 musiciens et s’approprie les chansons incontournables d’artistes populaires devenus cultes qui ont marqué plusieurs générations. Un tour de chant hommage aux grands interprètes mais également à leurs auteurs et compositeurs. C’est un spectacle best of qui va du répertoire lyrique en passant par les standards de la variété française et italienne. Amaury VASSILI vous entraine dans 1h30 de tubes, et rien que des tubes ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:30:00

fin : 2024-06-29

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

