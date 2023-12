TWIST A SAINT TROPEZ ALTIGONE St Orens De Gameville, 14 mai 2024, St Orens De Gameville.

Plongez dans l’univers ensoleillé et festif avec la comédie musicale Twist à St Tropez . Cette ville mythique de la Côte d’Azur a inspiré de nombreux artistes et a été le théâtre de fêtes mémorables. Twist à St Tropez vous transporte dans une ambiance rétro des années 60 et 70, avec des chansons mythiques qui ont marqué toute une génération. Les artistes de la Compagnie Trabucco vous invitent à passer un vrai bon moment sur des rythmes endiablés, pour un spectacle inoubliable placé sous le signe de la bonne humeur. Alors ? Prêts à vous laisser emporter par le Twist à St Tropez » ?

Tarif : 28.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-05-14 à 15:00

Réservez votre billet ici

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville