Concours Complet d’Equitation Tournée des As Poneys Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, 26 avril 2024, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Concours Complet ouvert aux cavaliers de moins de 18 ans

Le Concours Complet est une discipline olympique composée de trois épreuves : dressage, cross et saut d’obstacles.

Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre du Puy-Marmont, les épreuves de cross se tiendront sur l’hippodrome.

Village exposant et restauration sur place..

2024-04-26 fin : 2024-04-28 19:00:00. EUR.

Allée des Marronniers

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Eventing open to riders under 18 years of age

Eventing is an Olympic discipline comprising three events: dressage, cross-country and show-jumping.

The dressage and show jumping events will take place at the Puy-Marmont equestrian stadium, while the cross-country events will be held at the racecourse.

Exhibitors’ village and on-site catering.

Concurso completo abierto a jinetes menores de 18 años

El concurso completo es una disciplina olímpica que consta de tres pruebas: doma clásica, campo a través y salto de obstáculos.

Las pruebas de doma y salto de obstáculos tendrán lugar en el estadio ecuestre de Puy-Marmont, mientras que las de campo a través se celebrarán en el hipódromo.

Villa de expositores y restauración in situ.

Concours Complet offen für Reiter unter 18 Jahren

Das Concours Complet ist eine olympische Disziplin, die aus drei Prüfungen besteht: Dressur, Cross und Springen.

Die Dressur- und Springprüfungen finden im Reitstadion Puy-Marmont statt, die Cross-Prüfungen auf der Pferderennbahn.

Ausstellerdorf und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Corrèze Tourisme