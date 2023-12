NOUVELLE VAGUE + Delaurentis Alhambra Genève, 5 juin 2024, Genève.

NOUVELLE VAGUE + Delaurentis Mercredi 5 juin 2024, 20h30 Alhambra Tarif plein : CHF 37.- / Prélocations : CHF 32.- / Membres PTR: CHF 27.- / 20ans/20francs: CHF 25.- / -20ans: CHF 24.-

Début : 2024-06-05T20:30:00+02:00 – 2024-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-05T20:30:00+02:00 – 2024-06-05T23:00:00+02:00

NOUVELLE VAGUE

Nouvelle Vague, groupe emblématique qui s’est imposé comme une référence incontournable de la scène alternative française sort son 5e album: « Should I Stay Or Should I Go? » en avril 2024.

Formé au début des années 2000 par les musiciens Marc Collin et Olivier Libaux, le groupe revisite brillamment des classiques de la Cold wave, de la Synthpop et du post-punk avec une touche délicate et lounge.

Leur approche unique mêle subtilement des arrangements élégants à des voix envoûtantes.

À travers des albums comme « Nouvelle Vague » et « Bande à part », le groupe a conquis un public international grâce à son style raffiné, sa capacité à réinventer des titres iconiques et ses artistes de renoms passés par leurs rangs (Elodie Frégé, Sir Alice ou encore Vanessa Paradis). Nouvelle Vague, c’est l’audace de la réinterprétation, une invitation à redécouvrir la richesse intemporelle de la musique alternative.

DELAURENTIS

Nouvelle Vague sera accompagné par DELAURENTIS, une artiste française électro-pop, qui captive avec sa voix envoûtante et ses compositions cinématographiques. Ses mélodies sophistiquées et ses paroles profondes créent une expérience musicale immersive, transcendant les frontières du son. Une créatrice audacieuse qui explore l’émotion à travers l’innovation sonore.

Horaires :

Ouverture des portes : 20.00

Delaurentis : 20.30

Nouvelle Vague : 21.20

Renseignements (organisateur) :

PTR

info@ptrnet.ch

+41 22 781 40 04

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

DR