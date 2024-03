Alan Stivell en Brocéliande Comper Concoret, samedi 18 mai 2024.

C’est une première en Brocéliande le Centre de l’Imaginaire Arthurien et Ploërmel Communauté accueillent le grand Alan Stivell en concert au Château de Comper !

Barde, harpiste, chanteur, et acteur du renouveau de la culture bretonne, en pleine tournée de Kalon hag Ene / Coeur et Ame, il pose sa harpe devant le lac de Viviane pour présenter son nouvel album Human-Kelt et des titres cultes revisités.

Attention, la billetterie ouvre le vendredi 15 mars, uniquement au Pôle Culturel (3 avenue de Guibourg, Ploërmel), d’abord pour les habitants de Ploërmel Communauté pendant 15 jours. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien

Concoret 56430 Morbihan Bretagne poleculturel@ploermelcommunaute.bzh

