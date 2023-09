Concert de Printemps Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 25 mai 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Concert présenté par le Conservatoire des Landes avec les orchestres cadet et junior sous la direction de Guillaume NAIL et Pierre BARUSSEAU.

Réservation obligatoire..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert presented by the Conservatoire des Landes with the cadet and junior orchestras conducted by Guillaume NAIL and Pierre BARUSSEAU.

Reservations required.

Concierto presentado por el Conservatorio de las Landas con las orquestas cadete y junior dirigidas por Guillaume NAIL y Pierre BARUSSEAU.

Reserva obligatoria.

Konzert präsentiert vom Conservatoire des Landes mit den Orchestern cadet und junior unter der Leitung von Guillaume NAIL und Pierre BARUSSEAU.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Landes d’Armagnac