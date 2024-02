ÄKÄ – Free voices of forest Studio de l’Ermitage Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif prévente : 19 EUR

Tarif sur place : 21 EUR

ÄKÄ – Free voices of forest est une aventure interculturelle dont les protagonistes sont, d’une part, les pygmées Aka de l’Ensemble Ndima, habitants de la forêt équatoriale du Congo-Brazzaville, Sorel Eta, ethnologue Bantou, manageur et fondateur de Ndima, et, d’autre part, trois Français occitans nommés Leïla Martial, Eric Perez et Rémi Leclerc.

C’est une rencontre inédite entre le groupe Ndima, virtuose du répertoire ancestral vocal pygmée Aka, et des artistes européens à l’imaginaire foisonnant, rompus à l’improvisation.

Ici, la voix est au centre de l’exploration et devient l’instrument de tous les possibles.

C’est un voyage sans paroles, au cœur de la nature humaine. Il y a, dans la rencontre de ces deux mondes, comme l’avènement d’une nouvelle communauté de sons.

Angélique Manongo : voix, mains claquées

Emilie Koule : voix, mains claquées

Nadège Ndzabole : voix, mains claquées

Gaston Motambo : voix, percussions

Michel Kossi : voix, percussions, arc musical

Sorel Eta : voix, percussions, direction artistique

Leïla Martial : voix, composition, direction artistique

Rémi Leclerc : voix, percussions corporelles, clavier, composition, direction artistique

Eric Perez : voix, basse vocale, percussions, composition

