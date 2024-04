Aguasofro Centre Aqualudique Nautiloue Ornans, samedi 18 mai 2024.

Aguasofro Centre Aqualudique Nautiloue Ornans Doubs

Le Centre Aqualudique Nautiloue vous propose des séances d’aguasofro avec Christelle Courtois, maitre-nageuse et coach bien-être en milieu aquatique et terrestre.

AGUASOFRO

Ces séances sont ouvertes à tout le monde.

L’aguasofro sert à gérer et supporter la douleur, amplifier les effets d’une rééducation ou combattre les phobies et/ou les addictions.

Les objectifs des séances :

Renforcer la confiance et l’estime de soi

Harmoniser le corps et l’esprit

Se réconcilier avec son corps en redessinant son schéma corporel

Redonner de l’espoir et booster l’envie de guérir

Somatiser le positif et le lâcher-prise

Tarifs & horaires

Aguasofro : 25 € par personne, de 9h à 10h et de 12h à 13h

Possibilité d’une double séance (1 séance stretching postural et 1 d’aguasofro) : 35 €

Date des séances

RDV les samedis 13 avril, 18 mai et 15 juin.

Places limitées : 8 places

Infos et inscription au 06 75 78 32 48 ou à nautiloue@cclouelison.fr 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-18 10:00:00

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté nautiloue@cclouelison.fr

