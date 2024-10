Agora Pôle National Cirque Sarab / Palestinian Circus School Boulazac Isle Manoire Dordogne

Agora Pôle National Cirque Sarab / Palestinian Circus School Boulazac Isle Manoire, vendredi 6 décembre 2024.

Sarab , le mirage en arabe.

Sur le plateau, en frontal et en salle, comme pour mieux adresser un message clair au monde du spectacle vivant en occident, sept jeunes acrobates, femmes et hommes, ont été réunis par la Palestinian Circus School de Birzeit.

À l’issue de leur formation bien réelle un parcours marqué par une immense volonté de faire du cirque -, cette équipe a choisi l’aventure de la scène. Et dire avec l’acrobatie au sol, le mât chinois ou les portés acrobatiques leur pays, la question des impossibles migrations, celle des libertés rabotées ou des identités multiples.

Leur engagement et cette énergie s’offrent à nous sans calculs, telle une jeunesse qui n’a plus le temps de se préserver ou de jouer le coup d’après.

Plus engagé que militant, Sarab devient ainsi le point de repère lumineux d’un collectif d’artistes de cirque nous proposant de cheminer avec eux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-06 20:00:00

fin : 2024-12-06 21:00:00

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

