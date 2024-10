Agora Pôle National Cirque Rites de passage / Compagnie Sylex, Sylvie Balestra Boulazac Isle Manoire, jeudi 7 novembre 2024.

Agora Pôle National Cirque Rites de passage / Compagnie Sylex, Sylvie Balestra Boulazac Isle Manoire Dordogne

jeudi 7 novembre 2024

Rites de passage est un solo chorégraphique qui s’adresse à tous les publics et notamment aux ados.

On y parle d’image de soi, de prise de risque, d’enfermement, de transformation, de peau celle que l’on a, qui nous colle comme une étiquette et celle que l’on voudrait changer.

Nourrie par une collecte de témoignages, la chorégraphe Sylvie Balestra crée un mélange hybride de cultures et de danses rituelles incarnées par une jeune interprète issue du popping et du hip-hop.

Partir d’un dribble, balle de foot au pied pour aller jusqu’à la transe, à la recherche du seuil, du passage de l’enfance à l’âge adulte.

Un récit anthropologique qui réunit art et artisanat, des masques traditionnels lukuta sénégalais aux danses urbaines occidentales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-07 20:00:00

fin : 2024-11-07 21:00:00

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

