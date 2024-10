Agora Pôle National Cirque L’inconnu / David Chiesa Boulazac Isle Manoire Dordogne

Agora Pôle National Cirque L’inconnu / David Chiesa Boulazac Isle Manoire, jeudi 10 octobre 2024.

L’inconnu est un film muet en noir et blanc de Tod Browning, réalisé en 1927.

L’histoire suit le personnage d’Alonzo, artiste de cirque en tant que lanceur de couteaux. Pour donner plus d’effets à son numéro, il feint d’être un homme tronc. Au fur et à mesure de ses mensonges, ses secrets sont démasqués et son amour pour sa partenaire Ninon s’intensifie, le poussant à se faire réellement amputer des deux bras. Ses aventures l’emmèneront à envisager l’irréparable.

Ce chef-d’œuvre de la période muette s’abandonne à une relecture actuelle par une musique interprétée en direct par le musicien David Chiesa. .

Début : 2024-10-10 20:00:00

