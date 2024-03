Aglae-présente B Madélénat et C Sudre Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, vendredi 29 mars 2024.

Aglae-présente B Madélénat et C Sudre Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Découvrez l’harmonie entre la peinture et la céramique avec l’exposition présentée par AGLAE, mettant en avant les œuvres de B. Madélénat & C. Sudre. Plongez dans un monde artistique où la couleur, la forme et la texture se rencontrent pour créer des pièces uniques et captivantes. Laissez-vous transporter par la richesse des nuances, la fluidité des lignes et la diversité des techniques utilisées par ces deux artistes talentueux. Une occasion de découvrir leur univers créatif et d’apprécier la beauté de leurs créations en peinture et en céramique. Une expérience artistique riche en émotions à ne pas manquer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 11:00:00

fin : 2024-04-04 18:30:00

Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie aglaelion@gmail.com

