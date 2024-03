« Afrochemistry », l’exposition personnelle de Michael Ray Charles Galerie Templon Paris, mardi 30 avril 2024.

« Afrochemistry », l’exposition personnelle de Michael Ray Charles Galerie Templon Paris 30 avril – 20 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-30 10:00

Fin : 2024-07-20 19:00

Ce printemps, TEMPLON présente à Paris la troisième exposition personnelle de l’artiste afro-américain Michael Ray Charles. 30 avril – 20 juillet 1

L’exposition a été élaborée avec l’aide précieuse du commissaire de l’exposition, Hedwig Van Impe. « Afrochemistry » dévoile un ensemble de cinq grandes toiles et douze petites représentations de portraits au nez rouge sur carton construit autour de la représentation de l’identité noire.

Depuis les années 1990, Michael Ray Charles est largement reconnu comme une figure artistique précurseur des questions afro-américaines. Avec une énergie inébranlable et une capacité à transcender les frontières linguistiques, culturelles et géographiques, il a construit des archives visuelles qui se veulent la chronique personnelle d’une Histoire afro-américaine entre terreur et lumière, liberté et esclavagisme, racisme et humanité, ou encore entre culpabilité et responsabilité.

Pour « Afrochemistry », Charles jongle avec délicatesse entre l’idée et l’image pour explorer la représentation physique afro-américaine et les préjugés moraux qui en découlent. De ces figures en gros plan émane un sentiment de profondeur et de vérité qui interroge avec une force déconcertante nos perceptions et la connexion émotionnelle avec autrui. Chez Charles, les traits aussi expressifs que statiques de ces têtes, ne décortiquent pas seulement des questions sociales sensibles, mais jouent également un rôle de catalyseur des changements sociétaux de l’Amérique actuelle.

Galerie Templon 28 rue du grenier Saint-Lazare 75003 Paris Quartier Sainte-Avoye Paris 75003