ADELINE TONIUTTI THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, vendredi 7 février 2025.

ADELINE TONIUTTI – HEY MAN !Adeline Toniutti – véritable révélation de la star Academy depuis deux ans, rousse de caractère – est une performeuse aux nombreux talents, chanteuse, comédienne, pianiste, auteur compositeur.Au rythme, des groove effrénés, résolument rock, elle passe de Barbara, Brel, à Nina Hagen ou encore Freddie Mercury, comme aux rythmes de sa vie, qu’elle chante à travers ses propres chansons.Son énergie légendaire, son jeu pianistique fulgurant et son franc-parler font de ce concert, un spectacle musical unique pour son genre.Des larmes de Vivre au Soleil sur le nez, Adeline nous montre que l’on reste un artiste peu importe son destin.Adeline a fait chanter le public au rythme de sa vocalise Hey man, hey man, dont you feel, that, I feel, happy ! – Pendant toute la Star Ac – Adeline est enfin happy, à vous de chanter avec elle, The Show Must Go On !

Tarif : 20.00 – 37.50 euros.

Début : 2025-02-07 à 20:30

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch 33