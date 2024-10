Activités // Vacances d’automne au parking de la salle des fêtes Sarp, samedi 19 octobre 2024.

Activités // Vacances d’automne

au parking de la salle des fêtes SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Pendant les vacances d’Automne le Bureau montagne des Nestes vous propose plusieurs activités ouvertes à tous (enfants, adultes, en famille, grand-parents et petits enfants)…

>>> Activité(s) au choix Tir à l’arc, Sarbacane, Marche nordique, Orientation <<< Horaires 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 Les dates mardi 22 octobre, mercredi 23 octobre, mardi 29 octobre, mercredi 30 octobre Tarifs 1 activité sur la demi-journée 15€ (enfant 16 ans) ; 20 € (adulte) ; 10 % (Tribu *: adulte/enfant) 2 activités sur la même journée 25 € (enfant 16 ans) ; 30 € (adulte) ; 20 % (Tribu *: adulte/enfant) (*) à partir de 3 personnes Les activités se déroulement à SARP, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Réservation et information au 07 82 47 24 44 ou par mail. bureaumontagnenestes@gmail.com . Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-10-19 10:00:00 fin : 2024-11-03 12:00:00 au parking de la salle des fêtes SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie bureaumontagnenestes@gmail.com

L’événement Activités // Vacances d’automne Sarp a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65

samedi 19 octobre 2024 Activités // Vacances d’automne au parking de la salle des fêtes Sarp Activités // Vacances d'automne au parking de la salle des fêtes SARP Sarp Hautes-Pyrénées 2024-10-19 à 14:00:00 .Pendant les vacances d’Automne le Bureau montagne des Nestes vous propose plusieurs activités ouvertes à tous (enfants, adultes, en famille, grand-parents et petits enfants)… >>> Activité(s) au choix Tir à l’arc, Sarbacane, Marche nordique, Orientation <<< Horaires 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 Les dates mardi 22 octobre, mercredi 23 octobre, mardi 29 octobre, mercredi 30 octobre Tarifs 1 activité sur la demi-journée 15€ (enfant 16 ans) ; 20 € (adulte) ; 10 % (Tribu *: adulte/enfant) 2 activités sur la même journée 25 € (enfant 16 ans) ; 30 € (adulte) ; 20 % (Tribu *: adulte/enfant) (*) à partir de 3 personnes Les activités se déroulement à SARP, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Réservation et information au 07 82 47 24 44 ou par mail. bureaumontagnenestes@gmail.com