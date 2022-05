Accueil sur ENS : Vive le printemps au lac de Save ! Arandon-Passins Arandon-Passins Catégories d’évènement: Arandon-Passins

Isère

Accueil sur ENS : Vive le printemps au lac de Save ! Arandon-Passins, 29 mai 2022, Arandon-Passins. Accueil sur ENS : Vive le printemps au lac de Save ! lac de Save, Espace Naturel Sensible de la Save – Secteur du lac de Save Arandon-Passins

2022-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-11 17:00:00 17:00:00 lac de Save, Espace Naturel Sensible de la Save – Secteur du lac de Save

Arandon-Passins Isère Arandon-Passins Venez à la rencontre des animateurs et animatrices nature qui vous proposerons des ateliers découverte, des jeux, de petites balades guidées ou en autonomie. morestel@tousauxbalcons.com +33 4 74 80 19 59 lac de Save, Espace Naturel Sensible de la Save – Secteur du lac de Save Arandon-Passins

