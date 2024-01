Accueil des touristes Epfig, dimanche 7 juillet 2024.

Chaque dimanche de cet été, un accueil convivial vous est offert autour d’un apéritif gourmand. Il est organisé par la Mairie et l’associations Arts et Traditions d’Epfig.

Accueil des Touristes: Bienvenue de la Municipalité Pôt de l’amitié en compagnie d’un vigneron et d’un couple d’Alsaciens en habits traditionnels.0 EUR.

Place de la Mairie

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est wolffer.jean-claude@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 11:00:00

fin : 2024-08-25



