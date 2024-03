ACCELER’ACTION : Mesurer l’impact de votre entreprise : comment s’y prendre ? Technopole Quimper-Cornouaille Quimper, vendredi 12 avril 2024.

ACCELER’ACTION : Mesurer l’impact de votre entreprise : comment s’y prendre ? La mesure d’impact est devenue un impératif pour les entreprises pour démontrer leur valeur au-delà des indicateurs financiers. Vendredi 12 avril, 10h00 Technopole Quimper-Cornouaille Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

Ces indicateurs sont des outils pour mettre en avant l’impact des actions sociales et environnementales d’une entreprise ou d’une organisation. Les définir parmi de multiples référentiels, les mesurer et les piloter favorisent une prise de décision plus éclairée, un plus fort engagement des parties prenantes et une plus grande transparence.

Le réseau des 7 Technopole de Bretagne vous propose un atelier de sensibilisation avec Nolwenn DAVID, directrice générale d’Impaccct, cabinet de conseil, audit et formation sur l’extra-financier.

L’atelier sera découpé autour de 4 temps forts :

Comprendre la mesure d’impact : qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que cela implique ?

Retour d’expériences d’une entreprise du territoire

Quelles (premières) étapes, outils et méthodes à une démarche de mesure d’impact ?

Questions / Réponses & échanges participatifs

Vous souhaitez trouver des réponses à vos questions ? Vous inspirez de bonnes pratiques ? Vous vous demandez quels sont les facteurs clés de succès à une démarche de mesure d’impact ? Faisons le point et donnons-nous rendez-vous le vendredi 12 avril à la Technopole Quimper-Cornouaille ou en visio, de 10h à 12h.

Inscrivez-vous dès maintenant : https://urlz.fr/pXDN

Pour les personnes inscrites en présentiel, un déjeuner networking est proposé pour poursuivre les échanges en toute convivialité. Le déjeuner est à la charge de chaque participant.

Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/pXDN »}] [{« link »: « https://urlz.fr/pXDN »}]