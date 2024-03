Abbaye de Bon-Repos Journée des Loisirs Bon Repos sur Blavet, dimanche 7 avril 2024.

Abbaye de Bon-Repos Journée des Loisirs Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Au bord du canal de Nantes à Brest, l’abbaye cistercienne de Bon-Repos vous accueille pour une halte historique et culturelle. Visite numérique avec tablettes et réalité augmentée, visite guidée ou livret papier, à chacun sa visite !Tout au long de l’année, l’association des compagnons de l’abbaye de Bon Repos propose un programme culturel riche, en résonnance avec le lieu, et accessible au plus grand nombre résidences de création, expositions, événements.

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Lieu-dit Bon Repos

Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne abbaye.bon-repos@wanadoo.fr

L’événement Abbaye de Bon-Repos Journée des Loisirs Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2024-02-27 par Côtes d’Armor Destination