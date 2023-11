Atelier scientifique – Les marées expliquées aux enfants Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 14 août 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Il s’agit de comprendre le phénomène des marées qui est à la fois océanique et terrestre..

2024-08-14

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

The aim is to understand the tidal phenomenon, which is both oceanic and terrestrial.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

El objetivo es comprender el fenómeno de las mareas, que son tanto oceánicas como terrestres.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Es geht darum, das Phänomen der Gezeiten zu verstehen, das sowohl ozeanisch als auch irdisch ist.

