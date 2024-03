Aàgut en concert à La Scène du Canal La Scène du Canal Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

De 10 à 12 euros.

Un voyage à travers les rythmes et les mélodies d’Aàgut dans le cadre du cycle de concerts « Scènes du Monde au Canal ». Chants, percus et patak seront au rendez-vous !

Préparez-vous à être transportés dans un tourbillon d’émotions. Trois voix de femmes, avec chacune leur personnalité, jouent sur scène une partition multiple : tantôt délicates et touchantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe.

Les percussions ajoutées à ces polyphonies et polyrythmies, apportent une énergie hypnotique puissante qui invite à la danse avant de revenir au minimalisme et la pureté d’un chant ancestral.

Les arrangements et créations de Caroline, la discrète présence de traitements sonores et sons électroniques dans le respect de l’acoustique et d’un certain minimalisme apportent un versant contemporain qui vient pimenter ce répertoire d’une énergie vibrante.

Rendez-vous le jeudi 25 avril prochain à 20h à la Scène du Canal de l’Espace Jemmapes !

En partenariat avec le Collectif des musiques et danses du monde en Île-de-France

Présenté par Amaredja Production

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010

Contact : https://www.crl10.net/blog/aagut https://fb.me/e/6N7ATyLpu https://fb.me/e/6N7ATyLpu https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/aagut-1

© DR AÀGUT EN CONCERT À LA SCÈNE DU CANAL !