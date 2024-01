A vous de jouer ! Soirée jeux de société (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 29 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre

Novice ou expert, en solo ou en famille, venez tester les jeux de société de la médiathèque ! Stratégie, bluff, quizz, chance, chacun pour soi ou en coopération, il y en aura pour tous les goûts !

Des grands classiques aux plus originaux, la collection des jeux

de société de Melville est disponible pour toutes et tous, sur place et en

prêt. Venez les découvrir au cours d’une soirée conviviale.

Entrée libre

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Médiathèque Jean-Pierre Melville / Mairie de Paris jeux