A vos marques, prêts, écrivez ! Challenge d’écriture Les Heures Claires Istres, lundi 15 avril 2024.

L’association Maison Pour Tous d’Istres organise un concours de poésie A vos marques, prêts, ECRIVEZ ! à l’occasion des Jeux Olympiques 2024 et du passage de la flamme olympique à Istres prévu le 12 mai 2024.

Sous forme de poésies libres, petits poèmes en prose ou haïkus, écrivez sur le thème Tout ce que le SPORT vous inspire : Passion, Beauté, Force, Grâce… et plus encore .





La réception des textes se fera du 15 avril au 1er juin 2024.



La remise des prix du concours aura lieu le samedi 22 juin 2024 lors de la fête de fin d’année de la MPT. .

Début : 2024-04-15

fin : 2024-06-01

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur maisonpourtousistres@gmail.com

