À la rencontre : Programme de lectures participatives Bibliothèque Oscar Wilde Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Le label Jeunes Textes en Liberté vous propose une lecture participative sur le texte « Les essentielles » de Faustine Noguès à la bibliothèque Oscar Wilde

Le principe : Pendant une heure, nous vous invitons à découvrir des extraits d’un texte lauréat. Venez lire ou simplement écouter la pièce tout en passant un moment convivial.

Jeunes Textes en Liberté

Jeunes textes en Liberté (JTL) est un label qui souhaite favoriser l’émergence des auteur.ices dramatiques et prône une meilleure diversité de narrations et de représentations sur scène. Dans les théâtres, mais aussi à l’extérieur, au plus près du monde.

Créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony Thibault, ce label a pour ambition de faire entendre des textes inédits, qui s’adressent à tous.tes.

Chaque année, un comité de professionnel.les et de lecteur.ices amateur.ices sélectionne des textes anonymement à partir d’un thème en lien avec l’actualité. Les auteur.ices lauréat.es sont accompagné.es personnellement afin que les textes rencontrent des équipes artistiques et des maisons d’éditions, et dans la continuité, leurs publics.

C’est la neuvième éditions des JTL.

Faustine Noguès

Faustine Noguès est autrice et metteuse en scène. Son théâtre traite de sujets sociaux ancrés dans les problématiques contemporaines

En France, ses textes sont publiés aux Éditions Théâtrales, aux Éditions l’œil du Prince et chez Lansman Editeur. Elle est lauréate des prix Beaumarchais-SACD, ARTCENA, Journées des Auteurs de Lyon, Auteurs en Tandem, FORTE, Contxto. En réponse à des commandes, elle écrit pour Paul Desveaux, Guillaume Lecamus, Le Bleu d’Armand, Nathalie Hounvo-Yekpé, Linda Blanchet.

Elle est directrice artistique de la compagnie Madie Bergson au sein de laquelle elle met en scène ses textes

Les essentielles de Pauline Noguès

Ce jour-là, sur la chaîne de découpe de l’abattoir, il n’y a pas que des vaches. Ce jour-là il y a une femme suspendue la tête en bas au milieu des bovins, une employée de l’abattoir qui n’a rien à faire là. Ses collègues protestent : c’est à cause de la rapidité des cadences qu’elle s’est retrouvée dans cet état. Une grève se profile mais personne n’en a jamais fait et surtout, personne n’est prêt à endosser le rôle de porte-parole. Sous l’œil las des vaches attendant la reprise des cadences, les ouvrier.e.s improvisent un soulèvement aux méthodes inaccoutumées.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020

Contact : https://www.jeunestextesenliberte.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.helloasso.com/associations/jeunes-textes-en-liberte/evenements/lecture-participative-bibliotheque-oscar-wilde

