À la recherche du doudou perdu dans le musée… Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, mercredi 10 avril 2024.

À la recherche du doudou perdu dans le musée… Visite pour enfant, de 2 à 3 ans 10 et 17 avril Musée d’art et d’histoire de Meudon 6 euros par enfant

Début : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T11:30:00+02:00

Pour les tout-petits, une visite en famille pour découvrir pas à pas les œuvres du musée.

Sur réservation – 6 € par enfant – Gratuit pour les parents – De 2 à 3 ans – Durée : 1h.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee.meudon.fr/ »}]

