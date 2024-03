« À la goule » ! Bal trad’ Le Daviaud La Barre-de-Monts, samedi 15 juin 2024.

« À la goule » ! Bal trad’ Fête de la musique 2024 Samedi 15 juin, 21h00 Le Daviaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:59:00+02:00

Le Daviaud célèbre la fête de la musique « à la goule » !

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Mélodies Maraîchines » l’équipe vous concocte un bal trad’ ou le chant sera mis à l’honneur.

Profitez lors de cette soirée de répertoires variés avec le duo Camille Jagueneau et Arnaud Bibonne (Gascogne et Poitou), Ségal Ségal (Bretagne) et le duo Blain-Leyzour Blain-Leyzour (Loire-Atlantique).

Le +, en complément de l’événement : Mener une ronde chantée – atelier avec Camille Jaguenneau

Chanter pour danser ? Danser en chantant ? Deux heures pour découvrir, expérimenter le chant dans la ronde autour d’un répertoire Vendéen et Gâtinais. On y parlera de placement de voix, d’engagement corporel, d’histoire et de collectage, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance.

Vendredi 21 juin 2024

17h00-19h00 : atelier ronde chantée

21h00-01h00 : bal

Au cœur du Marais breton vendéen, vivez une expérience de visite à travers un parcours immersif au milieu d'un espace naturel préservé.

Un environnement préservé & unique

Au cœur de 6 hectares de nature préservée, en visite libre, profitez de la beauté des paysages du marais, observez le sel se former à la surface de l’eau et approchez les animaux de la ferme…

Un patrimoine authentique

Entrez dans l’intimité de la bourrine à Louise, reproduisez des gestes anciens ou apprenez quelques pas de danse maraîchine… Entre bâtiments rénovés, objets de collection et tradition, le Daviaud deviendra votre porte d’entrée sur le Marais breton vendéen. Parking, accessibilité PMR

