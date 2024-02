A la découverte du cuir Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche, dimanche 21 avril 2024.

A la découverte du cuir Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 21 avril, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-21 14:00

Fin : 2024-04-21 18:00

Une journée d’animations et d’ateliers en lien avec l’exposition « Cuir, une matière à fleur de peau ». Dimanche 21 avril, 14h00 1

Toute une journée pour peau-finer vos connaissances sur le cuir ! Autour de notre exposition temporaire « Cuir, une matière à fleur de peau », venez découvrir les métiers liés au cuir, observer des techniques du monde entier grâce aux documentaires de la Cinémathèque de Bretagne et assistez en direct à la construction d’un bateau préhistorique en cuir : le coracle !

Au programme :

– Construction d’un bateau préhistorique en cuir avec l’association Koruc

– Projection à 16h de courts films sur les savoir-faire liés au cuir dans le monde par la Cinémathèque de Bretagne

En pratique : Dim. 21 avril, 14h-18h. Gratuit.

Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine