A la découverte des essences d’arbres en forêt d’Halatte Villers-Saint-Frambourg-Ognon, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre du Festival régional Arbre et Nature, toute la richesse et la diversité des forêts vous seront présentées au travers de nombreuses activités variées.

L’Office de Tourisme et l’association les Amis du Marais de Sacy et Alentours vous proposent de vous initier à la reconnaissance des espèces végétales telles que les arbres présents dans notre forêt domaniale. La forêt d’Halatte qui culmine à 222 m avec ses hêtraies cathédrales et ses arbres centenaires font partie des différentes ambiances du massif forestier. Votre guide vous livrera les méthodes d’identification visuelle comme les feuilles, les écorces, les bourgeons… autant d’indices pour reconnaître les différentes variétés. Toutes les clés vous seront données pour affiner vos connaissances.

Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 16:00:00

D120

Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60810 Oise Hauts-de-France

