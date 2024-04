A la découverte des collections du Musée de la Chemiserie Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Argenton-sur-Creuse, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine ouvre ses portes gratuitement pour la Nuit des Musées. Les visiteurs pourront découvrir librement les collections présentées dans les salles permanentes du musée : l’évolution de la chemise et de la mode masculine du Moyen Age à nos jours et l’atelier de confection avec les différentes étapes de fabrication d’une chemise.

Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 34 69 http://www.museedelachemiserie.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Chemiserie-et-de-l%C3%A9l%C3%A9gance-masculine/179907158874435 Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique ouvert en 1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir le travail et la vie des «chemisières» qui ont fait la renommée d’Argenton.

L’histoire de la chemise et de la mode masculine n’aura plus de secret pour vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du Moyen Âge à nos jours. Au 1er étage, telles des devantures de boutiques, découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle de l’hygiène, des grands magasins et du prêt-à-porter, les chemises du monde et celles des créateurs d’aujourd’hui.

Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la teinture, au tissage …dans le jardin textile situé dans le patio du musée. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse

© Musée de la Chemiserie